Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Prologis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Prologis-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 132.58 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Prologis-Aktie investierten, hätten nun 7.543 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 135.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’024.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2.46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 128.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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