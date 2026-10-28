S&P 500-Wert Prologis-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Prologis vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Prologis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 125.72 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Prologis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.954 Prologis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Prologis-Aktie auf 126.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’005.97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.60 Prozent zugenommen.

Prologis war somit zuletzt am Markt 120.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch