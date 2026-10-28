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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Prologis vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie Investoren gebracht.
Prologis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 125.72 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Prologis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.954 Prologis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Prologis-Aktie auf 126.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’005.97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.60 Prozent zugenommen.
Prologis war somit zuletzt am Markt 120.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Prologis Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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