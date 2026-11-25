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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: Hätte sich ein Prologis-Investment vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Prologis-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Prologis-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127.39 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Prologis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.499 Prologis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’994.51 USD, da sich der Wert eines Prologis-Anteils am 24.11.2026 auf 127.32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.05 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Prologis belief sich jüngst auf 118.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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