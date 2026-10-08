Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Progressive von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Progressive-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Progressive-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.181 Progressive-Papiere. Die gehaltenen Progressive-Anteile wären am 07.10.2026 681.04 USD wert, da der Schlussstand 214.12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 581.04 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Progressive belief sich zuletzt auf 123.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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