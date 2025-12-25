Progressive Aktie 963989 / US7433151039
25.12.2025 16:02:22
S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Progressive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Progressive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Progressive-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Progressive-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98.31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Progressive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 101.719 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 23’157.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227.66 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 131.57 Prozent.
Insgesamt war Progressive zuletzt 133.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Progressive Corp.
16:02