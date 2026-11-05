S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 10 Jahren eingefahren

Progressive-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31.11 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Progressive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.144 Progressive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’548.06 USD, da sich der Wert einer Progressive-Aktie am 04.11.2026 auf 234.82 USD belief. Mit einer Performance von +654.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Progressive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 132.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch