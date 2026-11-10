S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Principal Financial Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Principal Financial Group-Aktie bei 68.46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.461 Principal Financial Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (115.39 USD), wäre die Investition nun 168.55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68.55 Prozent gesteigert.

Principal Financial Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch