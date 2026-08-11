S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Principal Financial Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77.97 USD wert. Bei einem Principal Financial Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128.254 Principal Financial Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’596.64 USD, da sich der Wert einer Principal Financial Group-Aktie am 10.08.2026 auf 113.81 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45.97 Prozent.

Der Principal Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 24.29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch