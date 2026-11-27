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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen PPL-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden PPL-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die PPL-Aktie bei 26.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.811 PPL-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134.83 USD, da sich der Wert einer PPL-Aktie am 25.11.2026 auf 35.38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.83 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von PPL belief sich zuletzt auf 26.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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