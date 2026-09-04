S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.039 PPL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 35.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41.80 Prozent.

PPL war somit zuletzt am Markt 25.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch