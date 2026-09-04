PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in PPL eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.039 PPL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 35.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41.80 Prozent.
PPL war somit zuletzt am Markt 25.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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