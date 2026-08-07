S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPL von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26.11 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PPL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 382.995 PPL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 34.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’259.29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32.59 Prozent.

PPL war somit zuletzt am Markt 26.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch