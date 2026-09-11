PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PPL gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PPL-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen PPL-Anteile letztlich bei 29.61 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33.772 PPL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’155.35 USD, da sich der Wert einer PPL-Aktie am 10.09.2026 auf 34.21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.54 Prozent.
PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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