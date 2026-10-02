S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel wäre eine PPG Industries-Investition von vor einem Jahr heute wert

Vor 1 Jahr wurde die PPG Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 104.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.568 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (104.67 USD), wäre die Investition nun 1’001.44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0.14 Prozent.

Alle PPG Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch