S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PPG Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das PPG Industries-Papier an diesem Tag 136.35 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die PPG Industries-Aktie investierten, hätten nun 7.334 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 770.44 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Papiers am 10.09.2026 auf 105.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.96 Prozent verringert.

PPG Industries war somit zuletzt am Markt 23.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch