S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PPG Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PPG Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 139.63 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.716 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 114.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.17 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17.83 Prozent.

PPG Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch