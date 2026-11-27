Heute vor 1 Jahr wurden Trades PPG Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das PPG Industries-Papier bei 99.89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.001 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (124.61 USD), wäre das Investment nun 124.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.75 Prozent vermehrt.

PPG Industries wurde am Markt mit 27.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch