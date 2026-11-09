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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.
Am 09.11.2021 wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die PNC Financial Services Group-Aktie bei 207.04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.483 PNC Financial Services Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.86 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Papiers am 06.11.2026 auf 225.38 USD belief. Damit wäre die Investition 8.86 Prozent mehr wert.
PNC Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89.64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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