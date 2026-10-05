PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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|Lukratives PNC Financial Services Group-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen PNC Financial Services Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das PNC Financial Services Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.307 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’836.10 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Papiers am 02.10.2026 auf 221.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83.61 Prozent.
PNC Financial Services Group war somit zuletzt am Markt 88.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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