S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das PNC Financial Services Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.307 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’836.10 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Papiers am 02.10.2026 auf 221.03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83.61 Prozent.

PNC Financial Services Group war somit zuletzt am Markt 88.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch