S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden PNC Financial Services Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 203.32 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.492 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 110.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PNC Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 89.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch