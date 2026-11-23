PNC Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 186.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 53.479 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (213.12 USD), wäre die Investition nun 11’397.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.97 Prozent.

PNC Financial Services Group war somit zuletzt am Markt 83.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch