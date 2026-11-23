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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen PNC Financial Services Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
PNC Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 186.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 53.479 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (213.12 USD), wäre die Investition nun 11’397.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.97 Prozent.
PNC Financial Services Group war somit zuletzt am Markt 83.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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