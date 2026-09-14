S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit PNC Financial Services Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 188.35 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5.309 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 244.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’296.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.67 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von PNC Financial Services Group belief sich zuletzt auf 97.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch