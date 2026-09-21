PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in PNC Financial Services Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 21.09.2016 wurde das PNC Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 90.74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110.205 PNC Financial Services Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 25’696.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +156.96 Prozent.
PNC Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.97 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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