S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr verdient

Am 07.09.2025 wurden Pinnacle West Capital-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Pinnacle West Capital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 112.360 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (97.52 USD), wäre die Investition nun 10’957.30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.57 Prozent angezogen.

Pinnacle West Capital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch