Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Pinnacle West Capital-Investition?
|
12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pinnacle West Capital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Pinnacle West Capital-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 12.10.2023 wurden Pinnacle West Capital-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74.80 USD. Bei einem Pinnacle West Capital-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.369 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 98.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’322.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.25 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Pinnacle West Capital eine Börsenbewertung in Höhe von 11.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pinnacle West Capital Corp.
Analysen zu Pinnacle West Capital Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.