S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pinnacle West Capital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 12.10.2023 wurden Pinnacle West Capital-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74.80 USD. Bei einem Pinnacle West Capital-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.369 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 98.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’322.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.25 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Pinnacle West Capital eine Börsenbewertung in Höhe von 11.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch