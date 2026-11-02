S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr abgeworfen

Das Pinnacle West Capital-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 88.52 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11.297 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’200.63 USD, da sich der Wert eines Pinnacle West Capital-Papiers am 30.10.2026 auf 106.28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.06 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pinnacle West Capital bezifferte sich zuletzt auf 12.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch