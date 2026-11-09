S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren abgeworfen

Pinnacle West Capital-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pinnacle West Capital-Papier an diesem Tag bei 71.02 USD. Bei einem Pinnacle West Capital-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140.805 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pinnacle West Capital-Aktie auf 104.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’674.74 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’674.74 USD entspricht einer Performance von +46.75 Prozent.

Pinnacle West Capital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch