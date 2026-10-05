Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle West Capital-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Pinnacle West Capital-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90.18 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hat, hat nun 1.109 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106.37 USD, da sich der Wert einer Pinnacle West Capital-Aktie am 02.10.2026 auf 95.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.37 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Pinnacle West Capital eine Börsenbewertung in Höhe von 11.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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