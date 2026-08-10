S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Pinnacle West Capital-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Pinnacle West Capital-Papier 92.62 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert, befänden sich nun 10.797 Pinnacle West Capital-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (101.03 USD), wäre die Investition nun 1’090.80 USD wert. Damit wäre die Investition um 9.08 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Pinnacle West Capital eine Marktkapitalisierung von 12.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch