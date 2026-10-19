S&P 500-Wert Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 5 Jahren eingebracht

Pinnacle West Capital-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 148.743 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 103.42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’383.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.83 Prozent vermehrt.

Der Pinnacle West Capital-Wert an der Börse wurde auf 12.53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch