S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Phillips 66-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Phillips 66-Aktie betrug an diesem Tag 134.59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Phillips 66-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.743 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 189.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 255.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 89.69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Phillips 66 einen Börsenwert von 100.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch