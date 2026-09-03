S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phillips 66-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Phillips 66-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Phillips 66-Papier an diesem Tag 130.53 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Phillips 66-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.611 Phillips 66-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’619.24 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 02.09.2026 auf 256.09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96.19 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Phillips 66 eine Börsenbewertung in Höhe von 100.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch