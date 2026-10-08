Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Phillips 66-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109.19 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.158 Phillips 66-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Phillips 66-Papiers auf 271.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’487.59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 148.76 Prozent vermehrt.
Phillips 66 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 107.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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