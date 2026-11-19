Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Phillips 66-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 83.64 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 11.956 Phillips 66-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 2’927.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244.83 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 192.72 Prozent erhöht.

Am Markt war Phillips 66 jüngst 100.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch