S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.08.2025 wurde das Phillips 66-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Phillips 66-Papier bei 119.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8.344 Phillips 66-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’690.17 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 05.08.2026 auf 202.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69.02 Prozent vermehrt.

Alle Phillips 66-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch