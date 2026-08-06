Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.08.2025 wurde das Phillips 66-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Phillips 66-Papier bei 119.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8.344 Phillips 66-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’690.17 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Papiers am 05.08.2026 auf 202.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69.02 Prozent vermehrt.
Alle Phillips 66-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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