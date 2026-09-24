S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Phillips 66-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Phillips 66-Aktie letztlich bei 79.58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 125.660 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32’229.20 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 23.09.2026 auf 256.48 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 32’229.20 USD, was einer positiven Performance von 222.29 Prozent entspricht.

Phillips 66 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102.37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch