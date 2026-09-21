Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Philip Morris-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Philip Morris-Papiers betrug an diesem Tag 95.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 104.254 Philip Morris-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 188.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’664.30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96.64 Prozent gesteigert.
Philip Morris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 293.83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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