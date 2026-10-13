S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Pfizer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24.143 Pfizer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 685.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31.43 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Pfizer betrug jüngst 161.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch