S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Perrigo Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 27.10.2021 wurde die Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Perrigo Company-Aktie an diesem Tag bei 44.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.241 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 35.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.82 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 64.55 Prozent.

Perrigo Company war somit zuletzt am Markt 2.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch