S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Perrigo Company-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 37.50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hat, hat nun 2.667 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (14.27 USD), wäre die Investition nun 38.05 USD wert. Damit wäre die Investition 61.95 Prozent weniger wert.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch