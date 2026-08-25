Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
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25.08.2026 10:02:17
S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Perrigo Company-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 37.50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hat, hat nun 2.667 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (14.27 USD), wäre die Investition nun 38.05 USD wert. Damit wäre die Investition 61.95 Prozent weniger wert.
Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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