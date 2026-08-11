S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Perrigo Company-Aktie bei 85.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Perrigo Company-Aktie investiert, befänden sich nun 11.655 Perrigo Company-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.32 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 10.08.2026 auf 12.64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85.27 Prozent vermindert.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch