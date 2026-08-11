Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
11.08.2026 10:02:37
S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurde das Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Perrigo Company-Aktie bei 85.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Perrigo Company-Aktie investiert, befänden sich nun 11.655 Perrigo Company-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.32 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 10.08.2026 auf 12.64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 85.27 Prozent vermindert.
Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Perrigo Company PLC
|
10:02
|S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Perrigo Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Perrigo Company PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.