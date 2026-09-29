S&P 500-Wert Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrigo Company von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Perrigo Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Perrigo Company-Aktie an diesem Tag bei 43.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 229.885 Perrigo Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 3’471.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.10 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 65.29 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Perrigo Company betrug jüngst 2.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch