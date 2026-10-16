S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PerkinElmer-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 94.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.064 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 164.59 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 15.10.2026 auf 154.71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64.59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PerkinElmer belief sich jüngst auf 17.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch