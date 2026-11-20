Heute vor 3 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 88.12 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113.482 PerkinElmer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 151.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’202.68 USD wert. Mit einer Performance von +72.03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

PerkinElmer wurde am Markt mit 17.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch