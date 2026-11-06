S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der PerkinElmer-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PerkinElmer-Papier 51.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.958 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PerkinElmer-Papiere wären am 05.11.2026 295.34 USD wert, da der Schlussstand 150.83 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 295.34 USD entspricht einer Performance von +195.34 Prozent.

Jüngst verzeichnete PerkinElmer eine Marktkapitalisierung von 17.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch