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|Rentables PerkinElmer-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PerkinElmer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PerkinElmer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der PerkinElmer-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PerkinElmer-Papier 51.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.958 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PerkinElmer-Papiere wären am 05.11.2026 295.34 USD wert, da der Schlussstand 150.83 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 295.34 USD entspricht einer Performance von +195.34 Prozent.
Jüngst verzeichnete PerkinElmer eine Marktkapitalisierung von 17.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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