Heute vor 3 Jahren wurden Trades PepsiCo-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 166.76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.600 PepsiCo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 141.87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 85.07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.93 Prozent abgenommen.

PepsiCo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 193.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch