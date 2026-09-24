S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

Am 24.09.2023 wurde das PepsiCo-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der PepsiCo-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 175.27 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hat, hat nun 5.705 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 130.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 742.74 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 742.74 USD, was einer negativen Performance von 25.73 Prozent entspricht.

Insgesamt war PepsiCo zuletzt 178.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch