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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in PepsiCo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 26.11.2021 wurde die PepsiCo-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PepsiCo-Anteile bei 161.14 USD. Bei einem PepsiCo-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.206 PepsiCo-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 143.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 893.20 USD wert. Damit wäre die Investition um 10.68 Prozent gesunken.
Am Markt war PepsiCo jüngst 194.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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