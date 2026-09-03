PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PepsiCo gewesen.
PepsiCo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PepsiCo-Aktie an diesem Tag 157.09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.366 PepsiCo-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 894.52 USD, da sich der Wert eines PepsiCo-Anteils am 02.09.2026 auf 140.52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PepsiCo belief sich zuletzt auf 191.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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