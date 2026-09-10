PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PepsiCo-Aktien verdienen können.
Am 10.09.2016 wurde die PepsiCo-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PepsiCo-Aktie bei 104.05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die PepsiCo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 96.108 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’136.95 USD, da sich der Wert einer PepsiCo-Aktie am 09.09.2026 auf 136.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.37 Prozent erhöht.
Am Markt war PepsiCo jüngst 188.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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