PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren PepsiCo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden PepsiCo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 108.59 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.209 PepsiCo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (138.70 USD), wäre das Investment nun 1’277.28 USD wert. Mit einer Performance von +27.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von PepsiCo belief sich jüngst auf 189.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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